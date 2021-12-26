В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов РКК

Отряды спецназа ВС Турции нейтрализовали трех террористов YPG (боевое крыло PKK) на севере Сирии.

Отряды спецназа ВС Турции нейтрализовали трех террористов YPG (боевое крыло PKK) на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Боевики готовили теракт в зоне проведения операции "Источник мира" на севере Сирии.

В ведомстве подчеркнули решимость к дальнейшей борьбе с терроризмом.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.