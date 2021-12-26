В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов РКК

Отряды спецназа ВС Турции нейтрализовали трех террористов YPG (боевое крыло PKK) на севере Сирии.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
Боевики готовили теракт в зоне проведения операции "Источник мира" на севере Сирии.
В ведомстве подчеркнули решимость к дальнейшей борьбе с терроризмом.
Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.