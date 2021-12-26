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В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов РКК

В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов РКК Отряды спецназа ВС Турции нейтрализовали трех террористов YPG (боевое крыло PKK) на севере Сирии.
В регионе
26 декабря 2021 г. 14:02
В Сирии спецназ Турции ликвидировал террористов РКК

Отряды спецназа ВС Турции нейтрализовали трех террористов YPG (боевое крыло PKK) на севере Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Боевики готовили теракт в зоне проведения операции "Источник мира" на севере Сирии.

В ведомстве подчеркнули решимость к дальнейшей борьбе с терроризмом.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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Версия на английском языке Turkish Special Forces eliminate 3 terrorists in Syria's north
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