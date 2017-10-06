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    В Сирии российский военный вертолет совершил экстренную посадку

    ЧП произошло в провинции Хама
    © РИА Новости / Георгий Зимарев

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Российский военный вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку в Сирии из-за неисправности.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об  этом заявили в минобороны России.

    ЧП произошло в провинции Хама, когда Ми-28 сопровождал другoй вертолет, Ми-8, с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. Экипаж не пострадал, поисково-спасательная служба оперативно доставила летчиков на аэродром.

    Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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