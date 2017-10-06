В Сирии российский военный вертолет совершил экстренную посадку

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Российский военный вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку в Сирии из-за неисправности.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в минобороны России.

ЧП произошло в провинции Хама, когда Ми-28 сопровождал другoй вертолет, Ми-8, с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. Экипаж не пострадал, поисково-спасательная служба оперативно доставила летчиков на аэродром.

Их жизни и здоровью ничего не угрожает.