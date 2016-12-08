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    В Сирии ранены 6 турецких военнослужащих

    Они госпитализированы в государственную больницу турецкого города Килис

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В районе Аль-Баба ранены 6 турецких военнослужащих Вооруженных сил Турции, участвующие в операции Fırat Kalkanı ("Щит Евфрата") в Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, раненые  госпитализированы в государственную больницу турецкого города Килис.

    Согласно информации, на 107-й день операции Fırat Kalkanı совершена атака на турецких военнослужащих, участвующих в очистке Аль-Баба от террористов. 

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