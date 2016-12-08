В Сирии ранены 6 турецких военнослужащих

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В районе Аль-Баба ранены 6 турецких военнослужащих Вооруженных сил Турции, участвующие в операции Fırat Kalkanı ("Щит Евфрата") в Сирии.
Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, раненые госпитализированы в государственную больницу турецкого города Килис.
Согласно информации, на 107-й день операции Fırat Kalkanı совершена атака на турецких военнослужащих, участвующих в очистке Аль-Баба от террористов.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости