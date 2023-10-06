В Сирии при обстреле со стороны РКК пострадали 8 турецких силовиков

Не менее восьми турецких силовиков получили ранения в Сирии в результате обстрела базы ВС Турции со стороны боевиков РКК/YPG.

Не менее восьми турецких силовиков получили ранения в Сирии в результате обстрела базы ВС Турции со стороны террористов РКК/YPG.

Как передает Report со ссылкой на агентство DHA, огонь велся из многоствольной гранатометной установки по турецкой базе в сельской местности в районе города Телль-Рифат. Пострадали пять сотрудников подразделения спецопераций полиции Турции и трое военнослужащих ВС. Они были оперативно вывезены с территории Сирии в больницы Газиантепа и Килиса в Турции.

После обстрела турецкая армия нанесла артиллерийские удары по району расположения террористов.