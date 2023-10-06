О нас

В Сирии при обстреле со стороны РКК пострадали 8 турецких силовиков

В Сирии при обстреле со стороны РКК пострадали 8 турецких силовиков Не менее восьми турецких силовиков получили ранения в Сирии в результате обстрела базы ВС Турции со стороны боевиков РКК/YPG.
В регионе
6 октября 2023 г. 00:45
В Сирии при обстреле со стороны РКК пострадали 8 турецких силовиков

Не менее восьми турецких силовиков получили ранения в Сирии в результате обстрела базы ВС Турции со стороны террористов РКК/YPG.

Как передает Report со ссылкой на агентство DHA, огонь велся из многоствольной гранатометной установки по турецкой базе в сельской местности в районе города Телль-Рифат. Пострадали пять сотрудников подразделения спецопераций полиции Турции и трое военнослужащих ВС. Они были оперативно вывезены с территории Сирии в больницы Газиантепа и Килиса в Турции.

После обстрела турецкая армия нанесла артиллерийские удары по району расположения террористов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Suriyada Türkiyənin bazasına hücum olub, yaralılar var

Самое важное

Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
5 октября 2023 г. 17:14
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 17:05
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
5 октября 2023 г. 10:50
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 10:26
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
5 октября 2023 г. 10:00
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
4 октября 2023 г. 13:51
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
3 октября 2023 г. 20:31
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
3 октября 2023 г. 19:58
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
3 октября 2023 г. 17:12
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
3 октября 2023 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi