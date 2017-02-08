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    В Сирии погибли 2, ранены 15 турецких военнослужащих

    После нападения террористов места, где ютятся боевики ИГ, были обстреляны с суши и с воздуха

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В результате нападения на турецких военнослужащих в контролируемом террористами ИГ сирийском регионе Эль-Баб, погибли 2, ранены 15 военнослужащих.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, нападение совершено боевиками ИГ.

    Отмечается, что после нападения террористов, места, где ютятся боевики ИГ, были обстреляны с суши и с воздуха. 

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