В Сирии погибли 2, ранены 15 турецких военнослужащих

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В результате нападения на турецких военнослужащих в контролируемом террористами ИГ сирийском регионе Эль-Баб, погибли 2, ранены 15 военнослужащих.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, нападение совершено боевиками ИГ.
Отмечается, что после нападения террористов, места, где ютятся боевики ИГ, были обстреляны с суши и с воздуха.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости