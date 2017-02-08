В Сирии погибли 2, ранены 15 турецких военнослужащих

После нападения террористов места, где ютятся боевики ИГ, были обстреляны с суши и с воздуха

8 февраля, 2017 15:09

https://report.az/storage/news/68fb2a596747df990976abc438760aeb/1e2b108c-167d-47c8-80c3-13b8dd5ecd9a_292.jpg Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В результате нападения на турецких военнослужащих в контролируемом террористами ИГ сирийском регионе Эль-Баб, погибли 2, ранены 15 военнослужащих. Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, нападение совершено боевиками ИГ. Отмечается, что после нападения террористов, места, где ютятся боевики ИГ, были обстреляны с суши и с воздуха.