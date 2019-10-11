В Сирии погиб один и ранены пятеро военнослужащих турецкой армии

В результате взрыва снаряда, выпущенного террористической группировкой PKK/YPG-PYD по военной базе в районе Азез в сирийской провинции Алеппо, которая была зачищена от террористов в ходе операции "Щит Евфрата", ранены 5 военнослужащих турецкой армии.

Во время перестрелки с войсками группировки РKK/YPG-PYD на третий день антитеррористической операции "Барыш пынары" погиб один и ранены трое военнослужащих турецкой армии, сообщает Report со ссылкой на Haber7.

Перестрелка произошла утром 11 октября.

Отметим, что в результате ракетного обстрела и разрыва снаряда, пущенных террористами с территории Сирии в турецкие провинции Шанлыурфа и Мардин, погибли 7 мирных жителей, получили ранения 85 человек. Среди убитых двое детей.

Напомним, что 9 октября на севере Сирии началась совместная операция турецких войск и Сирийской национальной армии. Целью операции "Барыш пынары" является зачистка турецко-сирийской границы от террористов РКК/YPG-PYD и ИГИЛ, и воцарение спокойствия в Сирии.

Отмечается, что Турция признает территориальную целостность Сирии и не позволит создать в ее пределах террористическое образование.

Операцию поддержали США, Россия, Пакистан, Иран, Катар и другие страны. В третий день операции убито 277 террористов.