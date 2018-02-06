В Сирии погиб еще один военнослужащий Турции, 6 ранены

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В сирийском регионе Идлиб в результате атаки на наблюдательный пункт погиб военнослужащий Турции. Еще 5 военнослужащих и 1 житель ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, информация распространена Генштабом ВС Турции.

Отметим, что 9 октября 2017 года турецкая армия вошла в регионе Идлиб, куда вошли они на основе соглашения, достигнутого в столице Казахстана Астане между тремя странами Турцией, Ираном и Россией. На шестой встрече в Астане провинция была объявлена бесконфликтным регионом.

Наблюдатели, уполномоченные тремя, будут контролировать бесконфликтные регионы. Их основная цель – предотвратить перестрелки между режимом Башара Асада и оппозицией. Турция, Иран и Россия направят в регион по 500 наблюдателей каждая. Военнослужащие Турции обеспечат безопасность внутри Идлиба, России – в его окрестностях.

В декабре 2017 года боевики, имеющие отношение к главе режима в Сирии Башару Асаду, совершили бомбардировку позицию турецких военнослужащих в Идлибе. В связи с происшествием Турция высказала протест России и Ирану.