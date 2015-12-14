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    В Сирии погиб бригадный генерал Ирана

    Это был генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Фадаи

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Сирии убит бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Хосейн Фадаи, служивший под псевдонимом Зольфакар.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство FARS.

    Ранее сообщалось, что в Сирии в ходе наступления на позиции боевиков погибли два иранских генерала.

    Незадолго до этого в Сирии был убит иранский генерал Стражей исламской революции.

    Сирийская армия объявила о начале широкомасштабного наступления на позиции террористов, которое стало возможно благодаря ударам российских ВКС, подорвавшим возможности ИГИЛ.

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