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    В Сирии погиб 1 турецкий военнослужащий, еще пятеро получили ранения

    Погибли также 4 солдата Сирийской армии свободы, еще 25 ранены

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ На 94-й день операции Fırat kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимой ВС Турции в Сирии, погиб 1 турецкий военнослужащий, еще пятеро получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на DHA, информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил Турции. 

    Согласно информации, погибли также 4 солдата Сирийской армии свободы, еще 25 ранены.

    Вооруженные силы Турции разгромили с воздуха и на суше 101 мишень террористической группировки ИГИЛ.

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