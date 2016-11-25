Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ На 94-й день операции Fırat kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимой ВС Турции в Сирии, погиб 1 турецкий военнослужащий, еще пятеро получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

Согласно информации, погибли также 4 солдата Сирийской армии свободы, еще 25 ранены.

Вооруженные силы Турции разгромили с воздуха и на суше 101 мишень террористической группировки ИГИЛ.