В Сирии нейтрализованы террористы PKK/YPG

Турецкие силы безопасности нейтрализовали троих террористов PKK/YPG на севере Сирии.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
Согласно информации, боевиков ликвидировали в зоне проведения контртеррористических операций ВС Турции "Источники мира" и "Оливковая ветвь".
Отмечается, что боевики готовили вооруженную вылазку против турецких военных.
В ведомстве подчеркнули, что операции ВС Турции против террористов РКК на севере Ирака и Сирии продолжаются.