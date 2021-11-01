В Сирии нейтрализованы террористы PKK/YPG

Турецкие силы безопасности нейтрализовали троих террористов PKK/YPG на севере Сирии.

Турецкие силы безопасности нейтрализовали троих террористов PKK/YPG на севере Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, боевиков ликвидировали в зоне проведения контртеррористических операций ВС Турции "Источники мира" и "Оливковая ветвь".

Отмечается, что боевики готовили вооруженную вылазку против турецких военных.

В ведомстве подчеркнули, что операции ВС Турции против террористов РКК на севере Ирака и Сирии продолжаются.