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В Сирии нейтрализованы террористы PKK/YPG

В Сирии нейтрализованы террористы PKK/YPG Турецкие силы безопасности нейтрализовали троих террористов PKK/YPG на севере Сирии.
В регионе
1 ноября 2021 г. 05:19
В Сирии нейтрализованы террористы PKK/YPG

Турецкие силы безопасности нейтрализовали троих террористов PKK/YPG на севере Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, боевиков ликвидировали в зоне проведения контртеррористических операций ВС Турции "Источники мира" и "Оливковая ветвь".

Отмечается, что боевики готовили вооруженную вылазку против турецких военных.

В ведомстве подчеркнули, что операции ВС Турции против террористов РКК на севере Ирака и Сирии продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada bir neçə terrorçu məhv edilib

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