В Сирии двое российских военнослужащих погибли, один ранен

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом подтвердили в пресс-службе минобороны России.

Еще один контрактник ранен, за его жизнь борются медики.

В ведомстве отметили, что военнослужащие подверглись минометному обстрелу со стороны боевиков во время пребывания в одном из подразделений сирийских войск. Там они находились в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером, российским военным советником.