В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины утром во вторник объявили воздушную тревогу.
Как передает Report, об этом отмечают украинское агентство УНИАН и несколько глав регионов.
"Внимание! Николаевская область - воздушная тревога по всей территории региона", - написал, в частности глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале.
Аналогичные сообщения появились в Telegram-канале главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, а также в официальном канале Киевской горадминистрации.