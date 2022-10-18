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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу В Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины утром во вторник объявили воздушную тревогу.
В регионе
18 октября 2022 г. 08:33
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины утром во вторник объявили воздушную тревогу.

Как передает Report, об этом отмечают украинское агентство УНИАН и несколько глав регионов.

"Внимание! Николаевская область - воздушная тревога по всей территории региона", - написал, в частности глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Аналогичные сообщения появились в Telegram-канале главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, а также в официальном канале Киевской горадминистрации.

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