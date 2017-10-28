В шахте на западе Грузии погиб один рабочий

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Один рабочий погиб в пятницу после обрушения горных пород в одной из угольных шахт города Ткибули на западе Грузии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила тбилисская телекомпания Imedi.

По данным, полученным из Ткибули, рабочий погиб после обрушения горной массы в период проведения подземных работ, которые предшествуют добыче угля.

МВД Грузии в связи с произошедшим на шахте начало расследование. Как сообщается, из Тбилиси в Ткибули для изучения обстоятельств происшествия выехали представители министерств экономики и здравоохранения Грузии.