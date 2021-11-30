В шахте "Листвяжная" остаются тела 40 погибших

На данный момент в выработках шахты "Листвяжная" в Кемеровской области остаются тела 40 погибших.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", заявил гендиректор федерального государственного управления военизированной горноспасательной части Николай Медведев.
На совещании с врио главы МЧС Александр Чуприяном он сообщил, что всего на данный момент из 41 км выработок шахты обследовано 36 км. Остается обследовать 5 км.
ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. На поверхность удалось поднять тела 11 погибших, еще 18 обнаружены, но опасная концентрация метана не позволяет выполнить транспортировку.
Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.
Горноспасатели обнаружили тела 10 шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная". Местонахождение еще восьми тел подтверждено.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих", - сказали в МЧС.
Транспортировка тел на поверхность приостановлена из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. Горноспасатели выведены на поверхность.
Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что найдены тела 11 горняков, однако транспортировать их наверх нельзя из-за метана. "В шахте обнаружены тела 11 шахтеров, 10 из них подготовлены к транспортировке наверх. Пока подъем не осуществляется из-за высокого уровня метана", - сказал собеседник агентства.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Ранее сообщалось о 12 госпитализированных горноспасателях. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.