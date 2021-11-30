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В шахте "Листвяжная" остаются тела 40 погибших

В шахте "Листвяжная" остаются тела 40 погибших На данный момент в выработках шахты "Листвяжная" в Кемеровской области остаются тела 40 погибших.
В регионе
30 ноября 2021 г. 11:40
В шахте Листвяжная остаются тела 40 погибших

На данный момент в выработках шахты "Листвяжная" в Кемеровской области остаются тела 40 погибших.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", заявил гендиректор федерального государственного управления военизированной горноспасательной части Николай Медведев.

На совещании с врио главы МЧС Александр Чуприяном он сообщил, что всего на данный момент из 41 км выработок шахты обследовано 36 км. Остается обследовать 5 км.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. На поверхность удалось поднять тела 11 погибших, еще 18 обнаружены, но опасная концентрация метана не позволяет выполнить транспортировку.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

09.45

Горноспасатели обнаружили тела 10 шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная". Местонахождение еще восьми тел подтверждено.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих", - сказали в МЧС.

Транспортировка тел на поверхность приостановлена из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. Горноспасатели выведены на поверхность.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что найдены тела 11 горняков, однако транспортировать их наверх нельзя из-за метана. "В шахте обнаружены тела 11 шахтеров, 10 из них подготовлены к транспортировке наверх. Пока подъем не осуществляется из-за высокого уровня метана", - сказал собеседник агентства.

Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Ранее сообщалось о 12 госпитализированных горноспасателях. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

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Версия на английском языке Bodies of 11 miners found in Listvyazhnaya coal mine

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