В шахте "Листвяжная" обнаружили тела 18 горняков

Горноспасатели обнаружили тела 10 шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная". Местонахождение еще восьми тел подтверждено.

Горноспасатели обнаружили тела 10 шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная". Местонахождение еще восьми тел подтверждено.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих", - сказали в МЧС.

Транспортировка тел на поверхность приостановлена из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. Горноспасатели выведены на поверхность.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что найдены тела 11 горняков, однако транспортировать их наверх нельзя из-за метана. "В шахте обнаружены тела 11 шахтеров, 10 из них подготовлены к транспортировке наверх. Пока подъем не осуществляется из-за высокого уровня метана", - сказал собеседник агентства.

Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Ранее сообщалось о 12 госпитализированных горноспасателях. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.