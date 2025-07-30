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В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после землетрясения и цунами

В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после землетрясения и цунами Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами.
В регионе
30 июля 2025 г. 09:22
В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после землетрясения и цунами

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами.

Как передает Report, об этом сообщило правительство региона.

"В Северо-Курильском районе, где сегодня произошли землетрясение и цунами, введен режим ЧС", - сказано в сообщении.

Кроме того, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Магнитуда землетрясения на Камчатке, по разным оценкам, достигла 8,7. Это сильнейшее землетрясение с 1952 года. Сообщается, что после землетрясения в Северо-Курильском районе прошло четыре волны цунами.

Ранее в этот день на побережье Авачинского залива на Камчатке из-за сильного землетрясения объявили угрозу цунами. В результате сейсмособытия в Петропавловске-Камчатском обрушилась стена одного из детских садов. Проводится эвакуация жителей, приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности людей.

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Версия на английском языке State of emergency declared in Russia's Sakhalin after quake, tsunami
Версия на азербайджанском языке Kurildə fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib

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