В Северной Осетии начались учения мотострелковой бригады ЮВО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Северной Осетии начались учения с боевыми стрельбами подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО). Как сообщает Report, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

В учениях принимают участие более 700 военнослужащих бригады и задействовано около 200 единиц военной техники.

"Подразделения отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Северная Осетия — Алания, приступили к проведению тактических учений с боевой стрельбой на общевойсковом полигоне "Тарское", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что учения будут проходить в течение месяца.