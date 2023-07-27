В сети появились фотографии главы ЧВК "Вагнер" якобы с саммита "Россия-Африка"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы принял участие в саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы принял участие в саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом сообщает издание ya62.ru.

Сообщается, что его фотографию опубликовал в сети глава Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый.

На ней Пригожин жмет руку представителю африканской страны.

В СМИ также рассказывают, что в рамках форума Пригожин провел встречи с лидерами Нигера, Мали и ЦАР.

Между тем, как пишет "Фонтанка", снимок мог быть сделан не на полях саммита, а в петербургском отеле "Трезини", который связывают с Пригожиным. Интерьеры на фото и в отеле совпадают.

Отметим, что вечером 23 июня Пригожин выступил в Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. Позднее по согласованию с Путиным президент Беларуси Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ. Позднее Лукашенко сообщил, что он предложил Пригожину одну из заброшенных частей в Белоруссии для размещения лагеря "Вагнера" и пообещал ему полную безопасность и вывод сил ЧВК в Беларусь.