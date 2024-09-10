В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов

В ночь на 10 сентября произошла массовая атака беспилотников на семь регионов России.

В ночь на 10 сентября произошла массовая атака беспилотников на семь регионов России.

Как передает Report , об этом пишут местные СМИ, а также губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

Атаке беспилотников подверглись Белгородская, Курская, Орловская, Воронежская, Тульская и Калужская области, а также Краснодарский край России.

По словам Богомаза, российские военные отражают массированную атаку беспилотников на территории Брянской области.

"За час подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили двадцать один беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - подчеркнул он.

В то же время в СМИ распространилась информация о том, что на оккупированном Крымском полуострове также слышны звуки взрывов.