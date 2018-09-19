В селе Кенделен в Кабардино-Балкарии обострился межнациональный конфликт

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В селе Кенделен Кабардино-Балкарской Республики (КБР) возник конфликт кабардинцев с балкарцами. Как сообщает Report, по данным «Кавказского узла», жители села отказались пропускать участников конного похода в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве. Во избежание развития конфликта в поселение прибыли члены правительства и сотрудники администрации главы республики, а также бойцы Росгвардии.

Схожая ситуация складывалась 10 лет назад: в 2008 году жители балкарского села вышли на митинг с лозунгами «Канжальской битвы не было» и отказались пропустить участников конного шествия, которые запланировали восхождение на гору Канжаль. Противостояние продлилось двое суток.

Жители Кенделена решили организовать ночное дежурство, чтобы не дать участникам похода войти в село и спровоцировать новые стычки. Также в селе собрались главы других балкарских поселений для обсуждения ситуации и возможностей предотвращения конфликтов в дальнейшем.