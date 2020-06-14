В селах Грузии, где проживают азербайджанцы, выявлены новые случаи COVID-19

В Больнисском районе Грузии, в селе Мушевани (Дялляр), где проживают азербайджанцы, выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил местный муниципалитет.

Два дня назад в селе, где применяется жесткий карантинный режим, биоматериал 21 жителя был отправлен в лабораторию в Тбилиси.

Тесты на коронавирус у четырех жителей оказались позитивными. Эти лица были в режиме самоизоляции.

Отметим, что в Грузии на данный момент 851 человек заразился COVID-19, из них выздоровели - 703, скончались 14 человек.