В СБУ раскрыли подробности первой атаки на Крымский мост

В Следственном бюро Украины раскрыли подробности первой атаки на Крымский мост.

В Следственном бюро Украины раскрыли подробности первой атаки на Крымский мост.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава СБУ Василий Малюк.

Он сообщил, что спецоперацию разрабатывал он лично и двое его доверенных сотрудников. На мост провезли 21 тонну гексогена, спрятанную в рулоны с пленкой, толщину которой подобрали так, чтобы сканеры на пункте пропуска не выявили взрывчатку.

Малюк добавил, что в организации второй атаки на мост важную роль сыграл офицер СБУ с позывным "Хантер".