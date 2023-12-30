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В СБ ООН состоится заседание по обстрелу Белгорода

В СБ ООН состоится заседание по обстрелу Белгорода Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с ударами Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по Белгороду состоится 30 декабря в 16:00 по Нью-Йорку (31 декабря в 01:00 по Баку).
В регионе
30 декабря 2023 г. 22:03
В СБ ООН состоится заседание по обстрелу Белгорода

Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с ударами Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по Белгороду состоится 30 декабря в 16:00 по Нью-Йорку (31 декабря в 01:00 по Баку).

Как передает Report, об этом сообщает постпредство России при ООН в своем Telegram-канале.

Днем 30 декабря центр Белгорода подвергся обстрелам со стороны Вооруженных Сил Украины. В результате произошедшего погибли 14 жителей города, пострадали 108 человек.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что Россия запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода со стороны ВСУ и потребовала присутствия на нем постоянного представителя Чехии при всемирной организации.

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