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В Саратовской области в жилом доме произошел взрыв, четверо пострадали

В Саратовской области в жилом доме произошел взрыв, четверо пострадали Взрыв неизвестного вещества произошел в Вольском районе Саратовской области, пострадали четыре человека, в том числе трое детей.
В регионе
14 августа 2023 г. 16:47
В Саратовской области в жилом доме произошел взрыв, четверо пострадали

Взрыв неизвестного вещества произошел в Вольском районе Саратовской области, пострадали четыре человека, в том числе трое детей.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Произошел взрыв неизвестного вещества. Четверо пострадавших, из них трое детей", - сообщили в ведомстве.

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин сообщил о том, ЧП произошло в квартире дома. "Информация о взрыве бытового газа в доме не подтвердилась. Предварительно, причиной стал взрыв парфюмерного изделия", - сказал он.

Как уточнили в министерстве здравоохранения области, двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один - в легкой, один взрослый - в состоянии средней степени тяжести. "Находятся в лечебных учреждениях района, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

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Версия на английском языке Explosion hits residential building in Russia, 4 injured
Версия на азербайджанском языке Rusiyada yaşayış binasında partlayış olub, 4 nəfər yaralanıb

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