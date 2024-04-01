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В Саратове на штрафстоянке мужчина устроил стрельбу из газового пистолета

В Саратове на штрафстоянке мужчина устроил стрельбу из газового пистолета Мужчина устроил стрельбу из газового пистолета на штрафстоянке в Саратове. Его задержали.
В регионе
1 апреля 2024 г. 16:31
В Саратове на штрафстоянке мужчина устроил стрельбу из газового пистолета

Мужчина устроил стрельбу из газового пистолета на штрафстоянке в Саратове. Его задержали.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.

"В полицию поступило сообщение о том, что на специализированной стоянке, расположенной на улице Симбирской Саратова, произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие", - сообщили в управлении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они доставили 34-летнего мужчину в отдел полиции, у него изъяли газовый пистолет. По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются. Информации о пострадавших нет, добавили в МВД.

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