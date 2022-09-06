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В Сараево прошла церемония встречи президента Турции

В Сараево прошла церемония встречи президента Турции В Сараево во вторник состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В регионе
6 сентября 2022 г. 15:14

В Сараево во вторник состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, турецкого лидера встретил председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович.

Эрдоган проведет переговоры с членами президиума Боснии и Герцеговины, а затем примет участие в совместной пресс-конференции.

Президент Турции посетит могилу первого президента Боснии и Герцеговины Алии Изетбеговича, и новое здание Исламского союза Боснии и Герцеговины. Затем Эрдоган примет участие в бизнес-форуме.

Вечером глава турецкого государства отбудет в Белград.

Его сопровождают главы министерств и ведомств Турции.

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Версия на английском языке Welcoming ceremony for Turkish President held in Sarajevo
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti Bosniya və Herseqovinada səfərdədir

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