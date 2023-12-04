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В Санкт-Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары.
В регионе
4 декабря 2023 г. 13:52
В Санкт-Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил городской комитет по здравоохранению.

В связи с этим в городе наращивается коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями.

"В Петербурге на прошлой неделе выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим комитет по здравоохранению продолжает наращивать коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями", - говорится в сообщении.

"Всего для COVID-19 и пневмоний в городе развернуто 2 237 коек, из них свободны 578 – более 25,8%", - говорится в сообщении.

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