В Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в убийстве военкора Татарского

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова задержана по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского.
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По подозрению в убийстве Татарского задержана Дарья Трепова, 1997 года рождения, она доставлена к следователю, сказал собеседник агентства.
По его словам, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.
Отметим, что в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время творческого вечера Максима Фомина, известного как военный корреспондент Владлен Татарский, произошел взрыв.
В его руках взорвалась небольшая статуэтка, подаренная подозреваемой. В результате В. Татарский погиб, еще 30 человек получили ранения.