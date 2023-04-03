В Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в убийстве военкора Татарского

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова задержана по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского.

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова задержана по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского.

Как передает Report , об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По подозрению в убийстве Татарского задержана Дарья Трепова, 1997 года рождения, она доставлена к следователю, сказал собеседник агентства.

По его словам, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Отметим, что в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время творческого вечера Максима Фомина, известного как военный корреспондент Владлен Татарский, произошел взрыв.

В его руках взорвалась небольшая статуэтка, подаренная подозреваемой. В результате В. Татарский погиб, еще 30 человек получили ранения.