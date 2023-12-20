В Санкт-Петербурге вводится масочный режим для публичных мероприятий

В Санкт-Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим для посещения публичных мероприятий.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова.
"Обеспечить использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", - указывается в постановлении.
Согласно документу, речь идет о массовые новогодних, культурных и спортивных мероприятиях в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что масочный режим также затронет стационарные и амбулаторные медучреждения.