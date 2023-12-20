О нас

В Санкт-Петербурге вводится масочный режим для публичных мероприятий

В Санкт-Петербурге вводится масочный режим для публичных мероприятий В Санкт-Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим для посещения публичных мероприятий.
В регионе
20 декабря 2023 г. 17:15
В Санкт-Петербурге вводится масочный режим для публичных мероприятий

В Санкт-Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим для посещения публичных мероприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова.

"Обеспечить использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", - указывается в постановлении.

Согласно документу, речь идет о массовые новогодних, культурных и спортивных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что масочный режим также затронет стационарные и амбулаторные медучреждения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russia makes wearing masks mandatory again for public events
Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburqda kütləvi tədbirlərdə maska taxılması məcburi olub

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi