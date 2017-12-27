В Санкт-Петербурге в магазине произошел взрыв, пострадали десять человек

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В среду вечером в магазине "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте в северной части Петербурга произошел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на место стянуты оперативные силы, эвакуация здания уже проведена.

"В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет", - сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

О силе взрыва неизвестно. На месте работают правоохранительные органы. По данным источника в экстренных службах, пострадали десять человек.

По предварительной информации, четыре человека уже госпитализированы. Еще шестерых осматривают врачи.