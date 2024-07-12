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В Санкт-Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы

В Санкт-Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы Полицейские Санкт-Петербурга установили причастность семиклассника к стрельбе по окнам школы в Приморском районе.
В регионе
12 июля 2024 г. 13:12
В Санкт-Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы

Полицейские Санкт-Петербурга установили причастность семиклассника к стрельбе по окнам школы в Приморском районе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Полицейскими была установлена причастность к данному преступлению одного из учащихся, 14-летнего ученика седьмого класса. Он произвел по окнам школы несколько выстрелов из пневматического пистолета", - сообщает пресс-служба ГУМВД.

Подростка доставили в отдел полиции, где его опросили и передали родителям под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг утром в полицию Приморского района на Шуваловском проспекте поступило сообщение о том, что неизвестный стрелял по окнам учебного заведения.

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