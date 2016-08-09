Переговоры Эрдогана и Путина в узком формате продлились два часа - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на их первой после кризиса в двусторонних отношениях встрече длились около двух часов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, затем стороны начали обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества в расширенном составе.

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге проходит встреча президентов Турции и России - Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Как сообщает Report, встреча лидеров началась с рукопожатия.

Встреча проходит в Греческой гостиной на втором этаже Константиновского дворца в Стрельне.

На ней также принимают участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, заместитель генсека аппарата президента Турции Ибрагим Калын, глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков.

Как ожидается, после встречи президенты примут участие на пресс-конференции и далее встретятся с представителями деловых кругов.

Отметим, этот визит станет первым после инцидента со сбитым российским истребителем Су-24 на турецко-сирийской границе.