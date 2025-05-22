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В Санкт-Петербурге поймали лося на футбольном поле

В Санкт-Петербурге поймали лося на футбольном поле Двоих лосей поймали в Санкт-Петербурге, один из них погиб, другого вывезли в естественную среду обитания, местонахождение еще одного устанавливают.
В регионе
22 мая 2025 г. 13:27
В Санкт-Петербурге поймали лося на футбольном поле

Двоих лосей поймали в Санкт-Петербурге, один из них погиб, другого вывезли в естественную среду обитания, местонахождение еще одного устанавливают.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба администрации Фрунзенского района города.

Первый сигнал об обнаружении животных дежурные службы получили рано утром 21 мая. Сообщалось о том, что на территории района заметили трех лосей.

Первое животное нашли раненым на пересечении Будапештской улицы и проспекта Славы. Специалисты сделали ему укол снотворного, чтобы осмотреть. Оказалось, что зверь, перепрыгивая через ограду, получил серьезные ранения. Его доставили в ветклинику, но спасти не смогли.

Второй лось был найден на территории футбольного поля на Витебском проспекте. У него оказались повреждены рога. Ветеринары их обработали, после чего лося вывезли в лес, предварительно надев GPS-треккер, чтобы можно было отследить его дальнейшую судьбу.

"Третий лось <...> убегал из города вдоль железнодорожного полотна", - говорится в сообщении пресс-службы.

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