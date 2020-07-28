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В Санкт-Петербурге ограбили банк

В Санкт-Петербурге ограбили банк Неизвестный мужчина под угрозой оружия ограбил банк в Петербурге, сумма похищенного уточняется.
В регионе
28 июля 2020 г. 22:56
В Санкт-Петербурге ограбили банк

Неизвестный мужчина под угрозой оружия ограбил банк в Петербурге, сумма похищенного уточняется.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Неизвестный мужчина забежал в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова. Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил деньги и скрылся", - сказал собеседник агентства.

Сумма похищенного уточняется, пострадавших нет, нападавшего разыскивают.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada bank qarət edilib

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