В Санкт-Петербурге ограбили банк

Неизвестный мужчина под угрозой оружия ограбил банк в Петербурге, сумма похищенного уточняется.

Неизвестный мужчина под угрозой оружия ограбил банк в Петербурге, сумма похищенного уточняется.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Неизвестный мужчина забежал в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова. Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил деньги и скрылся", - сказал собеседник агентства.

Сумма похищенного уточняется, пострадавших нет, нападавшего разыскивают.