В Санкт-Петербурге начался неформальный саммит СНГ

В Санкт-Петербурге начал свою работу неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Встречу выступлением открыл президент России Владимир Путин, который отметил, что главами государств приняты решения о совместной работе в подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, 20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.