В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

11 августа 2025 г. 22:21
В Санкт-Петербурге (РФ) отныне мигрантам запрещается работать курьерами.

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов.

В документе отмечается, что запрет распространяется на все виды курьерской деятельности и якобы направлен на борьбу с "теневой занятостью", повышение "качества услуг и безопасности" в курьерском секторе, создание новых рабочих мест для граждан России.

В управление информации правительства Петербурга сообщили, что курьерская работа может быть интересна школьникам и студентам. Правительство считает, что мера не окажет влияния на рынок доставки, так как по статистике в этой сфере было занято не так много иностранцев.

Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburqda miqrantlara kuryer işləmək qadağan edilib

