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В Санкт-Петербурге госпитализированы 14 человек с обморожениями

В Санкт-Петербурге госпитализированы 14 человек с обморожениями Четырнадцать человек госпитализированы в Петербурге с обморожением с начала морозов.
В регионе
7 декабря 2021 г. 10:52
В Санкт-Петербурге госпитализированы 14 человек с обморожениями

Четырнадцать человек госпитализированы в Петербурге с обморожением с начала морозов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Всего с начала морозов в Институт скорой помощи поступили уже 14 больных с обморожениями", - информирует официальный Telegram-канал ведомства.

За выходные, в частности, в отделение термических поражений (ожоговый центр) НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступили 6 человек с обморожениями. Все пациенты - мужчины.

"Половина обморожений поверхностные, половина - глубокие, при которых потребуется ампутация сегментов конечностей", - уточняет ведомство.

Морозная погода установилась в Петербурге с началом календарной зимы.

В настоящее время, согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Петербурге составляет минус 13,5 градуса.

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Версия на английском языке 14 people hospitalized with frostbite in Russia’s St. Petersburg

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