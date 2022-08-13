В санатории армянского генерала произошла массовая драка, есть погибший

В курортном комплексе "Арзни", который принадлежит бывшему заместителю начальника полиции Армении, генерал-лейтенанту Арарату Махтесяну, обнаружен труп мужчины.
Как передает Report со ссылкой на Shamshyan.com, полиция и следователи, прибывшие на место происшествия, опознали погибшего. Это житель Еревана, 67-летний Гагик Арутюнян.
Генерал А.Махтесян сообщил полиции и следователям, что в тот день в санаторий приехали 4-5 человек из числа родственников Арутюняна и начали угрожать всем нецензурными выкриками, оскорблять сотрудников и отдыхающих. Они били кулаками в двери и стены 3-го этажа комплекса, выкрикивая оскорбительные слова.
Полиция и следователи установили личность двоих из них.
Возбуждено уголовное дело.