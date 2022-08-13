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В санатории армянского генерала произошла массовая драка, есть погибший

В санатории армянского генерала произошла массовая драка, есть погибший В курортном комплексе "Арзни", который принадлежит бывшему заместителю начальника полиции Армении, генерал-лейтенанту Арарату Махтесяну обнаружен труп мужчины.
В регионе
13 августа 2022 г. 19:09
В санатории армянского генерала произошла массовая драка, есть погибший

В курортном комплексе "Арзни", который принадлежит бывшему заместителю начальника полиции Армении, генерал-лейтенанту Арарату Махтесяну, обнаружен труп мужчины.

Как передает Report со ссылкой на Shamshyan.com, полиция и следователи, прибывшие на место происшествия, опознали погибшего. Это житель Еревана, 67-летний Гагик Арутюнян.

Генерал А.Махтесян сообщил полиции и следователям, что в тот день в санаторий приехали 4-5 человек из числа родственников Арутюняна и начали угрожать всем нецензурными выкриками, оскорблять сотрудников и отдыхающих. Они били кулаками в двери и стены 3-го этажа комплекса, выкрикивая оскорбительные слова.

Полиция и следователи установили личность двоих из них.

Возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Erməni generalın sanatoriyasında kütləvi dava olub, meyit aşkarlanıb

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