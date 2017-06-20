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    В летевший из Стамбула в Казань самолет ударила молния

    Никто из пассажиров не пострадал

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Молния ударила в авиалайнер "Турецких авиалиний", направлявшийся рейсом из Стамбула в Казань, сообщает Report со ссылкой на Haberturk.

    Cамолет Boeing 737-800, совершавший рейс ТК-427 с 101 пассажиром на борту, вылетел из международного аэропорта Ататюрка. Вскоре после взлета в него ударила молния. Капитан судна принял решение вернуться, однако перед посадкой в Стамбуле самолету пришлось совершить несколько кругов в небе, чтобы сбросить лишнее горючее.

    Никто из пассажиров не пострадал. Они были отправлены в Казань другим рейсом авиакомпании.

    Напомним, 19 июня СМИ сообщили, что молния ударила в самолет авиакомпании Atlas global, направляющимся из Стамбула в Тбилиси.

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