В Самарканде впервые состоится сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ

В Самарканде (Узбекистан) 27-28 октября текущего года впервые состоится сессия Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, передает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

В Самарканде (Узбекистан) 27-28 октября текущего года впервые состоится сессия Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, передает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

В мероприятиях в очном формате примут участие руководители и члены парламентских делегаций государств-участников МПА СНГ, а также представители международных организаций, ученые и эксперты.

Завтра, 27 октября состоятся заседания постоянных комиссий Ассамблеи - по культуре, информации, туризму и спорту, по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

В этот же день молодые парламентарии стран Содружества соберутся на заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Также состоится заседание Совета МПА СНГ. Главы парламентских делегаций обсудят актуальные вопросы сотрудничества, подведут итоги проведенных в 2022 году мероприятий, заслушают информацию о мониторинге избирательных кампаний на пространстве СНГ.

Кроме того, 28 октября состоится 54-е пленарное заседание МПА СНГ. Планируется, что парламентарии рассмотрят большой блок модельных законов электоральной тематики. Депутатам и сенаторам также будет представлен ряд других законопроектов, с тем чтобы в дальнейшем они могли использовать их в национальных законодательствах стран Содружества.