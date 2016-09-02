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    В Самарканде усилены меры безопасности, ограничено движение в центре

    Отменены скоростные поезда Афросиаб по маршруту Ташкент—Самарканд

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Самарканде усилены меры безопасности, в городе перекрыты ряд улиц в центральной части. Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на источник.

    По словам источника, в городе значительно возросло число сотрудников правоохранительных органов, ограничено движение в центре. 

    Кроме того, в пятницу были отменены скоростные поезда "Афросиаб" по маршруту Ташкент—Самарканд.

    Ранее сайт "Фергана" распространил информацию о возможной подготовке к похоронам президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде. По словам источника сайта, о смерти президента страны будет объявлено 2 сентября, а похороны пройдут 3 сентября. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщил о смерти И. Каримова. Официального подтверждения пока не последовало. 

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