В Самарканде стартовало заседание СМИД СНГ в полном составе

В Самарканде началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в расширенном формате. Азербайджан представляет замминистра иностранных дел Халаф Халафов.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.
В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.
На повестке дня саммита - около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.