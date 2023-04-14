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В Самарканде стартовало заседание СМИД СНГ в полном составе

В Самарканде стартовало заседание СМИД СНГ в полном составе В Самарканде началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в расширенном формате. Азербайджан представляет замминистра иностранных дел Халаф Халафов.
В регионе
14 апреля 2023 г. 13:25
В Самарканде стартовало заседание СМИД СНГ в полном составе

В Самарканде началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ в расширенном формате. Азербайджан представляет замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

В нем принимают участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Заседание проходит под председательством Кыргызстана.

На повестке дня саммита - около десяти вопросов в различных сферах взаимодействия на пространстве Содружества.

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