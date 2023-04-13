Главы МИД ряда стран намерены выстроить консолидированный подход к афганским делам

Главы МИД России, Ирана, Китая и Пакистана по итогам четырехсторонней встречи по Афганистану договорились продолжать выстраивать взаимодействие с действующим афганским правительством для сохранения внутриполитической стабильности и недопущения гуманитарно

Главы МИД России, Ирана, Китая и Пакистана по итогам четырехсторонней встречи по Афганистану договорились продолжать выстраивать взаимодействие с действующим афганским правительством для сохранения внутриполитической стабильности и недопущения гуманитарного кризиса в стране.

Как передает Report cо ссылкой на Sputnik-Узбекистан, они приняли совместное заявление.

"Заседание позволило в доверительной атмосфере откровенно обсудить обстановку в Афганистане с акцентом на аспекты безопасности, усиление координации региональных усилий по борьбе с угрозами терроризма и наркотрафика, исходящими с афганской территории", - сообщили в пресс-службе МИД России.

Стороны договорились, что необходимо продолжать выстраивать единый консолидированный региональный подход к афганским делам.

"Участники выразили единое мнение о том, что основная ответственность за бедственное положение дел в Афганистане лежит на США и их союзниках в связи с провалом их 20-летнего эксперимента в этой стране. Стороны отметили неприемлемость размещения американо-натовских объектов военной инфраструктуры в Афганистане и окружающем регионе", - сказано в сообщении.

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В Самарканде началась четырехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Ирана, Китая и Пакистана по Афганистану.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, встреча региональной "четверки" проходит в рамках заседания глав внешнеполитических ведомств стран-соседей Афганистана, которое пройдет в Самарканде в четверг.

Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.

В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.

Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.

Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.