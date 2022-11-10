В Самарканде началось заседание Совета глав МИД стран ОТГ

В Самарканде началось заседание Совета глав МИД стран Организации тюркских государств (ОТГ).

В Самарканде началось заседание Совета глав МИД стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, в нем участвуют министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, генсек организации Багдад Амреев, а также руководители внешнеполитических ведомств Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Турции, Венгрии и Туркменистана.

По итогам заседания состоится церемония подписания итоговых документо.

Здесь же 10-11 ноября состоятся заседания глав стран-участниц ОТГ.