В Самарканде началось заседание саммита Совета глав государств ШОС

В Самарканде началось заседание саммита Совета глав государств ШОС в узком составе.

В Самарканде началось заседание саммита Совета глав государств ШОС в узком составе.

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", перед началом встречи в узком составе лидеры стран ШОС провели неформальную беседу.

Узбекистан в рамках председательствования провел свыше 80 крупных мероприятий с полным охватом всех направлений и сфер взаимодействия ШОС, заявил президент Шавкат Мирзиёев в ходе заседания.

По его словам, благодаря общим усилиям подготовлено свыше 40 соглашений и решений к подписанию. В них отражены общие подходы стран-участниц ШОС к перспективным и востребованным направлениям сотрудничества. Это концепция и программа в области усиления взаимосвязанности промышленной кооперации, зеленой экономики, цифровизации и торговли.