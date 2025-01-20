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В Самаре загорелся троллейбус с пассажирами

В Самаре загорелся троллейбус с пассажирами Троллейбус, в котором находилось 25 пассажиров, загорелся во время движения в Самаре, никто не пострадал.
В регионе
20 января 2025 г. 10:43
В Самаре загорелся троллейбус с пассажирами

Троллейбус, в котором находилось 25 пассажиров, загорелся во время движения в Самаре, никто не пострадал.

Как передает Report, об этом сообщили в ГУ МЧС Самарской области.

"В 06:33 поступило сообщение о загорании в движении троллейбуса (маршрут № 12) по адресу: г. о. Самара, Московское шоссе, 185а. В троллейбусе находились 25 человек, эвакуировались самостоятельно", - говорится в сообщении.

Горение удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений, пострадавших в происшествии нет.

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Версия на азербайджанском языке Samarada trolleybus yanıb, 25 sərnişin təxliyə olunub

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