В Самаре задержали двоих подростков за попытку поджога вертолета на аэродроме

Правоохранительные органы задержали двоих 16-летних старшеклассников из Тольятти, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж в Самаре.

Правоохранительные органы задержали двоих 16-летних старшеклассников из Тольятти, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме Кряж в Самаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Сотрудники Самарского УФСБ совместно с оперативниками ГУ МВД установили и задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолета Ми-8 на территории военного аэродрома Кряж (к счастью, неудачно). Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона", - написал Хинштейн, представляющий в Госдуме Самарскую область.

По его словам, задержанные ранее подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи с Тольятти и нефункционирующий поезд на железнодорожной станции Жигулевское Море. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт).