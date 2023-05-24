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В Самаре в результате пожара погиб один человек

В Самаре в результате пожара погиб один человек Пожар произошел в жилом доме на улице Артемовской в Самаре.
В регионе
24 мая 2023 г. 09:13
В Самаре в результате пожара погиб один человек

Пожар произошел в жилом доме на улице Артемовской в Самаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 05:41 24.05.2023 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: городской округ Самара, Советский район, улица Артемовская, 52. В 06:05 пожар локализован на площади 40 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

В результате ЧП погиб мужчина, также были госпитализировали три человека - девочка, мужчина и женщина.

Для тушения пожара привлечены 38 человек и 11 единиц техники.

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