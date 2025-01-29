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В Самаре 800 человек эвакуировали из школы

В Самаре 800 человек эвакуировали из школы Эвакуация 800 человек, в том числе 650 детей, произведена из здания школы в Самаре после срабатывания пожарной сигнализации. Пострадавших нет.
В регионе
29 января 2025 г. 12:19
В Самаре 800 человек эвакуировали из школы

Эвакуация 800 человек, в том числе 650 детей, произведена из здания школы в Самаре после срабатывания пожарной сигнализации. Пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

"В 09:51 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в МБОУ "Школа №65" по адресу: Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, 19. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений были эвакуированы 800 человек, в том числе 650 детей", - говорится в сообщении.

Специалисты прибывших подразделений установили, что причиной срабатывания сигнализации стало короткое замыкание электрической розетки в столовой на 1-м этаже здания школы.

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