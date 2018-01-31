В салоне самолета в аэропорту Волгограда произошло возгорание

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Возгорание произошло в салоне самолета в аэропорту Волгограда. Как передает Report, об этом сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Закоротила зарядка от телефона и произошло небольшое задымление. Все было сразу же было потушено", - сказал собеседник агентства.

"В аэропорту Гумрак Волгограда произошло возгорание зарядного устройства на борту самолета Airbas А320. 153 пассажира были эвакуированы по надувным трапам. Пострадавших нет", - уточнил источник в экстренных службах региона.

Он также сообщил, что самолет принадлежит компании "Аэрофлот". Рейс следовал из Москвы.

Как сообщили в справочной аэропорта, он работает в штатном режиме.

"Да, у нас на данный момент аэропорт работает", - пояснила собеседница агентства.