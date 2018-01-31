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    В салоне самолета в аэропорту Волгограда произошло возгорание

    Все люди были эвакуированы из самолета, пострадавших нет

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Возгорание произошло в салоне самолета в аэропорту Волгограда. Как передает Report, об этом сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

    "Закоротила зарядка от телефона и произошло небольшое задымление. Все было сразу же было потушено", - сказал собеседник агентства.

    "В аэропорту Гумрак Волгограда произошло возгорание зарядного устройства на борту самолета Airbas А320. 153 пассажира были эвакуированы по надувным трапам. Пострадавших нет", - уточнил источник в экстренных службах региона.

    Он также сообщил, что самолет принадлежит компании "Аэрофлот". Рейс следовал из Москвы.

    Как сообщили в справочной аэропорта, он работает в штатном режиме.

    "Да, у нас на данный момент аэропорт работает", - пояснила собеседница агентства.

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